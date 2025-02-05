المتحدث باسم وزارة الدفاع: يمكننا تصنيع طائرة ركاب في أقصر وقت ممكن

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد "رضا طلاینیك"، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، للصحفيين بأن الصناعات الجوية في البلاد لديها القدرة على إنتاج الطائرات التجارية والركاب. وأوضح أن أول طائرة تجارية محلية، وهي في الواقع طائرة شحن، تم تصنيعها تحت اسم "سيمرغ" من قبل الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع، وهي الآن تعمل وتقدم خدمات تجارية وشحن داخل البلاد.

وأضاف أن إمكانية تصنيع طائرات الركاب موجودة من حيث المعرفة الفنية والتكنولوجيا، فضلًا عن بعض البنية التحتية المطلوبة. وأشار إلى أنه إذا قدمت الحكومة الدعم اللازم وتم استكمال القدرات والبنية التحتية المطلوبة، فإن البلاد يمكنها في أقصر وقت ممكن إنتاج طائرة ركاب محلية، مما سيساهم في تقليل الاعتماد الكبير على استيراد الطائرات، وذلك عبر برنامج متوسط المدى ووفق جدول زمني محدد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن تحقيق ذلك يتطلب استكمال البنية التحتية وتوفير الموارد المالية اللازمة. وأوضح أنه في ميزانية العام المقبل، خصصت منظمة التخطيط والميزانية والحكومة حوالي 500 مليار تومان لهذا المشروع، لكنه ليس كافيًا. وأضاف أنه إذا قدم البرلمان والحكومة الدعم اللازم، فيمكن للبلاد الوصول إلى إنتاج طائرات الركاب محليًا ضمن خطة تمتد لعدة سنوات.

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