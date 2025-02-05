بزشكيان: منظمة التعاون الاقتصادي يمكن ان تكون ارضية مناسبة للتنسيق بين الدول الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقاء الرئيس الايراني، اليوم الاربعاء بطهران، مع الامين العام الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي "اسد مجيد خان"، تطلع الرئيس بزشكيان للاخير بالنجاح في اداء مهامه، وقال : نأمل بأن نشهد في ظل البرامج الجديدة خلال الاجتماعات المقبلة، إحياء للتعاون والتفاعلات الجديدة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

من جانبه، اكد الامين العام الجديد لمنظمة ايكو، على اهمية "الدور المحوري" الذي تضطلع به ايران في اطار منظمة التعاون الاقتصادي؛ كما تطلع بأن يتمكن خلال فترة توليه لهذا المنصب، من ايجاد تحول وإحياء لقدرات المنظمة.

كما اثنى مجيد خان، خلال اللقاء هذا، على مواقف الرئيس بزشكيان ودعوته للتنسيق بين الدول الاعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي.

وفي اشارة الى اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء والمرتقب عقده بتركيا، اعرب الامين العام لمنظمة التاون الاقتصادي عن امله بان تؤدي الاجتماعات والتفاعلات هناك الى توسيع نطاق التعاون بين هذه الدول.