أميرعبداللهيان يعلن عن استئناف المحادثات النووية قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال اللقاء بين "امير عبداللهيان" والامين العام الجديد لمنظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي "خسرو ناظري"، اليوم السبت في طهران.

واعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لاكتمال بعض المشاريع البنيوية وطويلة الامد في المجالات التجارية والمالية والمصرفية والنقل، داخل منظمة ايكو الاقتصادية؛ متطلعا الى استكمال المشاريع المتبقية في عهد الامين العام الجديد لهذه المنظمة الدولية.

كما عبّر امير عبداللهيان عن قلقه حيال الهجمات الارهابية الاخيرة في افغانستان؛ باعتبارها واحدة من الدول الاعضاء بمنظمة ايكو الاقتصادية.

وتطرق الى المباحثات التي جرت مؤخرا في طهران وبروكسل بين ايران والاتحاد الاوروبي؛ منوها باستئناف المفاوضات النووية مع مجموعة الدول 4+1 قريبا.

الى ذلك، اعرب "ناظري" عن سعادته لزيارة ايران؛ مثمنا دعم الجهورية الاسلامية المؤثر والذي ساهم في اختياره امينا عاما لمنظمة ايكو.

وقدم الامين العام الجديد لمنظة التعاون الاقتصادي، تقريرا حول نشاطات المنظمة بما في ذلك التحضير لاجتماع قمة رؤساء الدول الاعضاء والمرتقب عقده في 28 نوفمبر 2021 بعاصمة تركمانستان عشق اباد.

كما نوه ناظري بالدور المحوري للجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار منظمة ايكو؛ داعيا الى مواصلة المواقف الداعمة من جانب طهران لهذه المنظمة الاقليمية الهامة.

بدوره، اكد وزير الخارجية الايراني، على استمرار دعم ايران لمنظمة ايكو وامينها العام الجديد؛ متطلعا الى الخروج بقرارات اساسية عبر القمة القادمة للمنظمة والتي ستعقد بحضور رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي".

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