اجتماع وزراء النقل في منظمة ايكو في مدينة مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "أسد مجيد خان" خلال لقاء مع محافظ خراسان الرضوية الأربعاء في مشهد: "ان الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي انعقد لأول مرة في مدينة غير العاصمة وهي مدينة مشهد قبل فترة، وكانت هذه خطوة تاريخية وعلينا أن نتطلع إلى عقد برامج مماثلة أخرى في هذه المدينة".

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو: من المقرر أن يعقد اجتماع وزراء النقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بادارة محافظ خراسان الرضوية، وسيكون ذلك فرصة لتعزيز العلاقات بين هذه المحافظة ودول منظمة التعاون الاقتصادي.

وفي إشارة إلى زيارته إلى تركمانستان، قال مجيد خان: "خلال هذه الرحلة، تم الاتفاق على أن المناطق الحدودية المشتركة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي من شأنها أن تساهم أيضًا في التنمية، وبناءً عليه، سازور منطقة سرخس غدًا لتقييم وفحص إمكانيات هذه المنطقة عن كثب لتعزيز العلاقات التنموية مع المناطق المجاورة في تركمانستان".

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