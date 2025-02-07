بدء مناورات "أمان-2025" الدولية بمشاركة إيران في ميناء كراتشي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيشارك وفد رفيع المستوى من البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المناورات، كما ستشارك البحرية الإيرانية للمرة الأولى بسفينة في هذه المناورات.

تجري مناورات "أمان" البحرية كل عامين، وقد بدأت هذه المناورات منذ عام 2007، حيث يتم خلالها عرض مختلف المعدات البحرية والعسكرية الباكستانية وقدراتها القتالية.ستستمر المناورات هذا العام تحت شعار "معًا من أجل السلام" حتى 11 فبراير في كراتشي.

ومن المقرر أن يشارك الوفد العسكري الإيراني على هامش هذه المناورات في المؤتمر الدولي لحوارات "أمان" الذي يركز على التعاون البحري، كما سيلتقي مع وفود مختلفة، بما في ذلك مسؤولي الجيش الباكستاني.ووفقًا للبحرية الباكستانية، فإن العديد من الدول تشارك في هذه المناورات بوحداتها القتالية وسفنها، بينما تشارك دول أخرى من خلال إرسال وفود وممثلين.

وقال الأدميرال عبدالمنيب، قائد أسطول البحرية الباكستانية، في هذه المناورات إن الهدف الرئيسي من مناورات "أمان" البحرية هو اتخاذ إجراءات جماعية ومنسقة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البحار وتعزيز القدرات للاستجابة للتهديدات الحالية.

وأضاف: "توفر هذه المناورات الدولية أرضية مشتركة لتبادل المعلومات، التفاهم المتبادل، وتحديد مجالات المصالح المشتركة لجميع الدول المشاركة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على الاستقرار والسلام والرخاء."

وكان الأدميرال نويد أشرف، قائد البحرية الباكستانية، قد أعرب في مقابلة أجريت معه قبل حوالي اسبوعين عن سعادته بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المناورات البحرية الدولية "أمان-25"، قائلًا: "لدى باكستان تفاعلات بناءة للغاية مع البحرية الإيرانية، ونحن نتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز مستوى هذا التعاون مع جارتنا إيران."

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