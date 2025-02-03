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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ م

لجنة التجارة في الشيوخ الباكستاني تؤكد على استخدام العملة الوطنية مع ايران

لجنة التجارة في الشيوخ الباكستاني تؤكد على استخدام العملة الوطنية مع ايران

 طالبت اللجنة التجارية الدائمة في مجلس الشيوخ الباكستاني، الحكومة باتخاذ الاجراءات لتسهيل التعامل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، عبر استخدام العملات الوطنية بين البلدين.

وافاد وكالة مهر للأنباء، ان موقف اللجنة النيابية الباكستانية هذا، تم الاعلان عنه خلال اجتماعها اليوم الاثنين، لاستعراض ومتابعة القضايا المتعلقة بالتجارة المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخاصة التعقيدات امام تجارة المقايضة بين البلدين.

وورد في هذا التقرير، ان وكيل وزارة التجارة الباكستانية "جواد بال"، و"فيض احمد" رئيس منظمة الترويج التجاري في باكستان، وضعا اعضاء اللجنة النيابية خلال اجتماعها الذي تراسته عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيدة "انوشي يونس"، على اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد، مع التركيز على التبادلات الحدودية والتعامل الجمركي واجراءات البنك المركزي الباكستاني في هذا الخصوص.

رمز الخبر 1953888

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