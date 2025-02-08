قائد القوة البحرية الباكستانية: مشاركة ايران في مناورات "امان 25" تعزز اهدافنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف ادميرال نويد اشرف عقب زيارته للمدمرة الايرانية "جماران" في ميناء كراتشي ولقائه قائد القوات البحرية للجيش الايراني اللادميرال شهرام ايراني، ان اول مشاركة للقطع البحرية الايرانية في مناورات "امان 25" الدولية مؤشر على اهمية علاقات الجوار والتعاون الوثيق بين القوات البحرية للبلدين.

واضاف: اننا نقيم تعاملا جيدا مع الاصدقاء الايرانيين ونرى ان مشاركة ايران في مناورات امان، ترسخ اهدافها.

وتابع ان مشاركة مدمرة وفريق عملاني خاص ووفد عسكري رفيع المستوى من ايران في المناورات البحرية الدولية بكراتشي الى جانبنا وباقي الدول، يظهر للعالم أن القوات البحرية الايرانية ملتزمة بالعمل المشترك مع سائر الدول لترسيخ السلام والامن في مجال الملاحة البحرية وكذلك تامين البحر لاجيالنا القادمة.

واكد ان مناورة امان هي ابعد من كونها ملتقى دوليا ومؤشرا على التزامنا الجماعي للتعاون من اجل حفظ الامن في البحر، لذلك فان مشاركة ايران في المناورة، تاتي في اطار التزامها القوي بالنهوض بالنظام والامن في المنطقة.

وخلال زيارته للمدمرة الايرانية "جماران" التقى قائد سلاح البحر الباكستاني نظيره الايراني لبحث اخر مستجدات العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والبحري وكذلك كيفية اقامة المناورات الدولية "امان 25".

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