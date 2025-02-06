ايران تشارك في مناورات بحرية دولية في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تلبية لدعوة رسمية من القوات البحرية الباكستانية، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستشارك في المناورات البحرية الدولية التاسعة "أمان-25" (AMAN 2025) من خلال ايفاد وفد من القوات البحرية للجيش الايراني برفقة قطعة بحرية قتالية واحدة الى ميناء كراتشي جنوبي باكستان.



وخلال الزيار الرسمية التي قام بها رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الارانية اللواء محمد باقري الى اسلام اباد، وجهت باكستان دعوة رسمية لايران للمشاركة في مناورات "امان-25" الدولية التي تقام كل سنتين مرة برعاية القوات البحرية الباكستانية، الأمر الذي لقي ترحيبا من ايران.



وستنطلق المناورات الدولية التاسعة المعروفة بـ "امان 25" والمؤتمر الدولي للحوار "امان" يوم غد الجمعة بمشاركة اكثر من 60 دولة في ميناء كراتشي بباكستان تحت شعار "معا من اجل السلام".



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