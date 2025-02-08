الأسرى الفلسطينيون المحررون يعانون من آثار التعذيب في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المكتب في بيان له اليوم السبت أن المحررين الذين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة يخضعون لفحوصات طبية عاجلة، نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة اعتقالهم.

من جانبه، أكد أسرى فلسطينيون محررون أنهم واجهوا أصنافا من التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال ودعوا إلى تسليط مزيد من الضوء على أوضاع آلاف الأسرى الذين لا يزالون يقبعون في زنازين الاحتلال.

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل تم نقلهم إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وأضاف رئيس النادي، "عبد الله الزغاري"، أن جميع الأسرى الذين خرجوا اليوم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وفحوصات شاملة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي خلال فترة اعتقالهم.

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