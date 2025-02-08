عراقجي: خطة تهجير سكان غزة قسراً تندرج ضمن الخطة الاستعمارية الهادفة إلى "محو فلسطين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي ووزير خارجية تونس محمد علي النفطي، مساء السبت، في اتصال هاتفي، التطورات الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، والعلاقات الثنائية.

وأشاد وزير الخارجية بدعم تونس حكومة وشعبا وتضامنها المتواصل مع الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة خلال الإبادة الجماعية التي تعرض لها على يد كيان الاحتلال الصهيوني على مدى 16 شهرا. ووصف خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها تتماشى مع الخطة الاستعمارية "لمحو فلسطين". وفي حين أدانها، دعا إلى موقف حازم وموحد من جميع دول العالم ضد هذه المؤامرة الخطيرة.

وأشار عراقجي إلى المعارضة الحازمة للدول على المستويين الإقليمي والدولي لخطة الرئيس الأميركي غير القانونية بشأن غزة، مؤكدا على ضرورة أن تتخذ الدول الإسلامية موقفا متماسكا وحاسما لمواجهة هذه المؤامرة ضد مصير الشعب الفلسطيني، واقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب فرصة لمناقشة واتخاذ القرارات بشأن هذه القضية.

ومن جانب اخر أكد وزير الخارجية التونسي أيضا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف قتل الشعب الفلسطيني، مضيفا: إن غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأي محاولة لطرد شعب غزة من أرضه غير مقبولة بأي شكل من الأشكال.

وفي إشارة إلى الفلسفة الوجودية لمنظمة التعاون الإسلامي في نصرة القدس وفلسطين، رحب محمد علي النفطي بمقترح عقد اجتماع لهذه المنظمة.

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