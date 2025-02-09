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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يستقبل وفد حماس

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يستقبل وفد حماس

التقى رئيس وأعضاء المجلس القيادي للمقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي اكبر احمديان.

وأفادت وكالة مهر للأنباْء، انه التقى اليوم الأحد رئيس وأعضاء المجلس القيادي للمقاومة الفلسطينية في حركة حماس، مع علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وأجروا مشاورات معه.

وخلال اللقاء بحث الطرفان أحدث تطورات الأوضاع في فلسطين وعملية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني، كما تبادلا التهاني بانتصار شعب غزة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يستقبل وفد حماس

هذا ووصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة وخليل الحية إلى طهران في زيارة رسمية امس السبت، والتقى مع قائد الثورة الاسلاميةـ ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطينيمن خلال علمية طوفان الأقصى خلال 15 شهرا من الصبر والصمود والثبات والمقاومة، واعادة اعمار غزة وعودة النازحين الى منازلهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1954124

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