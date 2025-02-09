اشتباكات على الحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن الجيش اللبناني، اصدر بياناً أعلن فيه أن قيادة الجيش أمرت الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على إطلاق نار من داخل الأراضي السورية.

وجاء في البيان أن الأوامر المذكورة صدرت عن رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.

وأضاف الجيش اللبناني أنه بناء على ذلك، قامت القوى العسكرية بالرد بالأسلحة المناسبة على إطلاق النار من الجانب السوري واستهداف مناطق مختلفة في لبنان.

يُذكر أن الهجمات على أطراف مدينة القصير والمناطق الحدودية في الهرمل بلبنان أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وفي المقابل، قُتل ثلاثة إرهابيين من سورية وأصيب ستة آخرون. كما سقطت قذيفة هاون قرب مقر الجيش في منطقة وادي فيصان بلبنان.

كما ردت العشائر اللبنانية المتواجدة على الحدود على هجمات الإرهابيين بالطائرات المسيرة وقذائف الهاون.

كما تمكن أبناء العشائر اللبنانية من تدمير وإسقاط دبابة تابعة لعصابات الجولاني الإرهابية وطائرة مسيرة تركية تابعة لهذه العناصر في المناطق الحدودية.

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