وزير الخارجية الايراني يدين المؤامرة الأميركية الصهيونية لتطهير غزة عرقيا وطرد الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي بحث، مساء الأحد، مع وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، آخر التطورات في فلسطين المحتلة وغزة.

وأدان وزير الخارجية المؤامرة الأميركية الصهيونية الخطيرة والإجرامية لتطهير غزة عرقيا وطرد الفلسطينيين من وطنهم، واعتبر هذه الخطة اللاإنسانية مخالفة لكل المبادئ والقوانين الدولية، وأكد على ضرورة أن يتصدى لها المجتمع الدولي بكل حزم.

وفي إشارة إلى المشاورات التي جرت مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، دعا عراقجي إلى بذل الجهود من جانب غامبيا، باعتبارها الرئيس الدوري للمنظمة، لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن.

وشكر وزير الخارجية الغامبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اهتمامها بالقضية الفلسطينية، مرحباً باقتراح وزارة خارجية بلادنا عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأكد أنه سيتشاور مع بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن.

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