رد فعل حماس على التصريحات الجديدة لترامب حول "شراء غزة"

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال الرشق: "غزة ليست ملكية تجارية يمكن شراؤها وبيعها، بل هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وأضاف: "التعامل مع قضية فلسطين بعقلية سمسار عقارات هو تجربة فاشلة."

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيفشل جميع خطط التهجير القسري والتشريد.

وأكد عضو المكتب السياسي أن "غزة تعود لسكانها، ولن يغادروها إلا للعودة إلى مدنهم وقراهم التي احتلت في عام 1948."

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات غريبة قال فيها إنه ملتزم بشراء وامتلاك قطاع غزة، وقد يمنح بعض أجزائه لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة الإعمار.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ادعى ترامب صباح يوم الاثنين خلال حديثه مع الصحفيين أنه سيحول "غزة إلى مكان رائع للتنمية في المستقبل".

وأضاف أنه سيتحدث مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، ويتوقع أن يوافقوا على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين بعد حديثه معهم.

/انتهى/