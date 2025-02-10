وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا يتباحثان هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمراراً لمشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول والمنظمات الدولية بشأن التطورات في غزة، وخاصة مؤامرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى، تحدث وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، اليوم الاثنين هاتفياً مع وزير الخارجية الماليزي محمد حسن.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بدعم ماليزيا للشعب الفلسطيني الصامد، وخاصة خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني لمدة 16 شهرًا، ووصف خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها تتماشى مع الخطة الاستعمارية "لإبادة فلسطين، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم ومتماسك من الدول الإسلامية الكبرى والمؤثرة ضد هذه المؤامرة الخطيرة.

وأشار وزير الخارجية أيضاً إلى المعارضة القوية من جانب الدول على المستويين الإقليمي والدولي لخطة الرئيس الأميركي غير القانونية بشأن غزة، وقدم تقريراً عن مشاوراته الأخيرة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية للسعي إلى عقد اجتماع وزاري طارئ للمنظمة، ودعا ماليزيا إلى دعم هذه المبادرة.

وأعرب عراقجي عن ارتياحه لتوسع العلاقات بين إيران وماليزيا، واعتبر زيارة محمد حسن المقبلة إلى طهران فرصة جيدة للتشاور بشأن تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات التي تهم الطرفين.

وفي إشارة لموقف بلاده الرافض لأي خطة لنقل السكان من غزة، أعلن وزير الخارجية الماليزي أن النقل القسري لسكان غزة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي وهو مرفوض تماما.

ورحب محمد حسن أيضا باقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنه سيشارك في الاجتماع بشكل فعال.

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