خلال اتصال مع غوتیریش..عراقجي: خطة تهجير الفلسطينيين قسرا ينتهك كل قواعد القانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي واصل مشاوراته بشأن التطورات الإقليمية وخاصة قضية غزة، وتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم الاثنين.

ودان وزير الخارجية الخطة الأميركية الصهيونية لتهجير سكان غزة قسراً وتشريدهم الى دول أخرى، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، موقفاً حازماً وواضحاً ضد هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأضاف: "إن اقتراح تهجير الفلسطينيين قسراً ينتهك كل مبادئ وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويكمل في الواقع خطة الكيان الإسرائيلي للإبادة الجماعية وإبادة فلسطين".

وأشار وزير الخارجية إلى مشاوراته المكثفة مع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وقال: "إن الإدانة الحازمة لخطة تهجير سكان غزة من قبل الدول الإسلامية تعكس القلق الواسع النطاق لدى دول المنطقة إزاء استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار الإبادة الجماعية له بطريقة أخرى".

ووصف عراقجي الموقف الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن نقل الفلسطينيين إلى السعودية بأنه نموذج واضح للنهج الوقح لهذا الكيان، وأدانه، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يمنع تطبيع الفوضى والإجرام الذي يمارسه النظام المحتل.

كما أكد انطونيو غوتيريش بدوره معارضة الأمم المتحدة الواضحة لأي خطة تنطوي على التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه،وأكد على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأوضح أن التهجير القسري لشعب غزة أمر مرفوض وغير مقبول بشكل كامل.

واعتبر أن الأولوية الحالية تتمثل في تسريع وصول المساعدات الإنسانية لشعب غزة وكذلك المساعدة في إعادة إعمار غزة، وأكد أنه لن يدخر جهدا في هذا الصدد.

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