"بلومبرغ": ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ عامين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل ملحوظ، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ عامين، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة الذي أدى إلى تسريع استنفاد مرافق التخزين في المنطقة.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 4.1% يوم الاثنين، لتصل إلى 58 يورو لكلّ ميغاواط/ساعة، وهو المستوى الأعلى منذ شباط/ فبراير 2023، وتأتي هذه الزيادة بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

وقالت الوكالة الأميركية، إنّ منطقة شمال غرب أوروبا تستعدّ لموجة من درجات الحرارة المتجمّدة في الأيام المقبلة، مما قد يعزّز الطلب على التدفئة ويزيد من الضغط على المخزونات المتراجعة، التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ أزمة الطاقة في 2022.

وساهمت الظروف الجوية الباردة والرياح المنخفضة المنتشرة في أنحاء أوروبا في زيادة استهلاك الغاز هذا الشتاء، مما أثّر سلباً على توليد الطاقة المتجددة.

وتشير التقديرات إلى أنّ المخزونات لم تصل سوى إلى 49% من سعتها، مقارنة بـ67% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يصعّب عملية التجديد خلال الأشهر الدافئة.

وفي حديث مع "بلومبرغ"، أوضح أرن لوهمان راسموسن، كبير المحلّلين في شركة "غلوبال ريسك مانجمنت"، أن "خطر دخول الاتحاد الأوروبي الربيع بمخزونات غاز منخفضة للغاية قد زاد بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين. ولم يرتفع سعر الشهر الأول فحسب، بل شهدنا أيضاً زيادة في أسعار التقويم لعامي 2026 و2027".

وقالت "بلومبرغ" في وقت سابق، إن أوروبا تمكّنت بصعوبة من تحقيق هدفها في شباط/فبراير، فيما يتعلّق بمخزونات الغاز الطبيعي، مع فشل بعض دول الاتحاد في تحقيق العتبة المطلوبة.

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