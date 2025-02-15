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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٣ م

زلنسكي: حان وقت تشكيل جيش مستقل لأوروبا 

زلنسكي: حان وقت تشكيل جيش مستقل لأوروبا 

قال رئيس جمهورية أوكرانيا، فلاديمير زلنسكي إن الوقت قد حان لتشكيل أوروبا لقوات مسلحة مستقلة. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "كييف إندبندنت"، دعا فلاديمير زلنسكي، رئيس أوكرانيا، خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، في ظل الغموض حول استمرار الدعم الأمريكي لكييف وأيضًا ما يُسمى بالهجوم المحتمل من روسيا ضد أوروبا، إلى تشكيل قوات مسلحة مستقلة في أوروبا.

وفي كلمته، قال زلنسكي: "دعونا نتحدث بصراحة؛ لا يمكننا استبعاد احتمال امتناع أمريكا عن التعاون مع أوروبا بشأن القضايا التي تهددها."

وأضاف: "لقد تحدث العديد من القادة عن ضرورة إنشاء جيش مستقل في أوروبا. أعتقد حقًا أن الوقت قد حان لذلك. يجب إنشاء القوات المسلحة الأوروبية."

/انتهى/

رمز الخبر 1954399

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