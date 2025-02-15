زلنسكي: حان وقت تشكيل جيش مستقل لأوروبا 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "كييف إندبندنت"، دعا فلاديمير زلنسكي، رئيس أوكرانيا، خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، في ظل الغموض حول استمرار الدعم الأمريكي لكييف وأيضًا ما يُسمى بالهجوم المحتمل من روسيا ضد أوروبا، إلى تشكيل قوات مسلحة مستقلة في أوروبا.

وفي كلمته، قال زلنسكي: "دعونا نتحدث بصراحة؛ لا يمكننا استبعاد احتمال امتناع أمريكا عن التعاون مع أوروبا بشأن القضايا التي تهددها."

وأضاف: "لقد تحدث العديد من القادة عن ضرورة إنشاء جيش مستقل في أوروبا. أعتقد حقًا أن الوقت قد حان لذلك. يجب إنشاء القوات المسلحة الأوروبية."

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