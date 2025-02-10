السفارة الإيرانية في طاجيكستان تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم اليوم الوطني وإحياء الذكرى الـ46 للنصر المجيد للثورة الإسلامية أقيم في السفارة بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والعلمية والثقافية والإعلامية الطاجيكية والسفراء ورؤساء بعثات المنظمات الإقليمية والدولية وحشد كبير من الإيرانيين المقيمين في طاجيكستان ووكلائهم.

وفي هذا الحفل، ألقى سفير بلادنا عليرضا حقيقيان كلمة استعرض فيها الأحداث والوقائع والإنجازات العظيمة بعد الثورة الإسلامية، وأوضح آخر التطورات في العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وطاجيكستان. وتم خلال الحفل عرض لقطات من المعالم السياحية والحضارية والإنجازات العلمية التي تتمتع بها إيران.

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