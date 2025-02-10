حضور الرئيس الايراني في مسيرة 22 بهمن في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان حضر في مسيرة 22 بهمن في طهران.

ورافق الرئيس في هذه المسيرة نائب الرئيس التنفيذي قائم بناه، ورئيس مكتب الرئيس حاجي ميرزائي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

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