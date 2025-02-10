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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٥١ م

"كتائب القسام" تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي حتى إشعار آخر

"كتائب القسام" تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى مع الكيان الإسرائيلي حتى إشعار آخر

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة قال في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وأضاف:"وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025، حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

/انتهى/

رمز الخبر 1954217
شیرین سماره

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