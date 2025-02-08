حماس تصدر بيانا بعد تحرير 3 اسرى إسرائيليين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة حماس اصدرت بيانا قالت فيه: "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي، وهو يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا".

وأشار البيان إلى أن المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد الشعب الفلسطيني ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير.

ونوّهت الحركة إلى أن الشعب الفلسطيني، بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحديه الاحتلال، يرفض كل مشاريع ترامب بالتهجير والاحتلال، ويؤكد عزمه الراسخ على إفشالها.

وذكر البيان أن النصر المطلق الذي بحث عنه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وجيشه طيلة 471 يومًا، هو مجرد أوهام تحطمت على أرض غزة للأبد.

وقالت حماس: "نجدد تحيتنا لشعبنا الفلسطيني العظيم، الذي وجّه بصموده الأسطوري رسالة واضحة للعالم أجمع، أنه ثابت على أرضه، متمسّك بمقاومته، مصرّ على المضي في طريقه حتى الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أكدت الحركة أن المقاومة التزمت بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياتهم، رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.

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