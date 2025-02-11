وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره الجزائري اخر التطورات في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد السيد عباس عراقجي، بموقف الجزائر المبدئي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني لنيل حق تقرير المصير والتحرر من احتلال الكيان الصهيوني، ووصف خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة بأنها تتماشى مع الخطة الاستعمارية لـ"إبادة فلسطين". ودعا عراقجي المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم ضد هذه المؤامرة الخطيرة.

كما قدم وزير خارجية بلادنا تقريرا عن مشاوراته الأخيرة مع الدول الإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعبئة المجتمع الدولي ضد مؤامرة التطهير العرقي في غزة، وكذلك السعي لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الدول الإسلامية، ودعا إلى دعم الجزائر لهذا المقترح.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد وزير الخارجية الجزائري موقف الجزائر الثابت في معارضة خطة طرد سكان غزة من وطنهم الأصلي، ورحب باقتراح إيران عقد اجتماع لوزراء الدول الإسلامية لبحث آخر التطورات في فلسطين المحتلة.

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