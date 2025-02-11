رئيس الاركارن الايراني ونظيره العُماني يدينان مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري استقبل صباح اليوم الثلاثاء نظيره العُماني، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي في مقر هيئة الأركان الإيرانية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب اللواء باقري بالوفد العُماني، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، ومؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، والتي يحرص قادتهما على تعزيزها باستمرار.

وأضاف أن العلاقات بين إيران وسلطنة عُمان متجذرة ومستقرة، لكنها بحاجة إلى مزيد من التطوير في ظل المستجدات الإقليمية. كما أشاد بالتعاون المستمر والمتنامي بين القوات المسلحة في البلدين.

ودعا اللواء باقري عُمان إلى المشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري"، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز وبحر عُمان لمكافحة التهريب وضمان سلامة الملاحة البحرية.

كما أشار إلى وجود إمكانيات واسعة لتعزيز التعاون العسكري والأمني والثقافي بين القوات المسلحة في البلدين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الإمكانيات، خاصة في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب.

وفي سياق اللقاء، أعرب اللواء باقري عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان السياسية المتعاونة مع إيران، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسعى باستمرار إلى التوسع الجغرافي، هو وحدة وتضامن دول المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيسي على أن العلاقات بين إيران وعُمان قائمة على الثقة المتبادلة منذ زمن طويل، وأن السلطنة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين القوات العسكرية والأمنية في البلدين، معربًا عن أهمية تطوير التنسيق الثنائي في مجالات المناورات البحرية، والتدريبات العسكرية، والأنشطة الفنية والصناعية، وتعزيز قدرات شرطة الأمن البحري.

وأضاف أن التطورات الإقليمية الأخيرة تتطلب توحيد الجهود للحفاظ على الاستقرار والعقلانية في المنطقة، مشددًا على أن شعوب المنطقة هي الأحق بتقرير مصيرها، في ظل محاولات بعض القوى الخارجية لعرقلة التقارب بين دولها.

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