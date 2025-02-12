قائد الجيش الایرانی یستقبل رئيس الأركان العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي اأجرى محادثات مع اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني خلال حضوره مقر قيادة الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تطور العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

كما التقى رئيس أركان القوات المسلحة في سلطنة عمان، الليلة الماضية، وأجرى محادثات مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني، العميد عزيز نصيرزاده.

وفي هذا اللقاء أكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاجتماعية بين إيران وعمان وأشارا إلى الروابط الثقافية والاجتماعية وروابط الصداقة الطويلة الأمد بين البلدين.

كما تم التأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات في مختلف الأبعاد.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية أن العلاقات بين البلدين مبنية دائماً على الاحترام المتبادل والثقة، وتشاورا وتفاوضا بشأن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي. كما ناقش الاجتماع أيضًا استراتيجيات تطوير التعاون الدفاعي الثنائي.

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