اللواء باقري: التعاون العسكري بين إيران وعمان في تقدمٍ ملحوظ

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى صباح اليوم (الثلاثاء) الأدميرال عبدالله بن خميس الرئيسي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية، باللواء باقري في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ورحب اللواء باقري بالوفد العماني، معبراً عن شكره للضيافة التي حظي بها خلال زيارته إلى مسقط، عاصمة عمان، وأكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية وصداقة ودائمة، وأن قادة البلدين يسعون دائماً لتعزيز هذه السياسة.

وأضاف اللواء باقري أن العلاقات مع سلطنة عمان قوية ومستقرة، ولكن يجب توسيعها أكثر في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. وأشار إلى أن ما يلفت الانتباه هو الاستقرار والاستمرار والتطور المتزايد في علاقات القوات المسلحة للبلدين.

ودعا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عمان للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري" التي ستشهد حضور مراقبين وسفن، مشدداً على أهمية تعزيز الأمن البحري في مضيق هرمز وبحر عمان لمواجهة التهريب وضمان الأمن البحري.

وتابع قائلاً: "هناك العديد من الإمكانيات للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين في مجالات التعليم، العسكري، والثقافي، ومن بينها استخدام هذه الإمكانيات في التدريب على مكافحة الإرهاب."

كما شكر اللواء باقري عمان على تعاونها السياسي مع إيران، مشيراً إلى أن مواجهة وحشية وتوسع الكيان الصهيوني، الذي يسعى دائماً للتوسع الإقليمي، يتطلب اتحاد وتضامن دول المنطقة.

الفريق البحري "الرئيسي": شعوب المنطقة هم أصحاب هذه الأرض

من جانبه، أكد الأدميرال عبدالله بن خميس الرئيسي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية، أن العلاقات بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة منذ زمن بعيد، مشدداً على أهمية تطوير العلاقات بينهما على جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن هناك دائماً تفاعلاً وتعاوناً جيداً بين القوات العسكرية والأمنية للبلدين، موضحاً أن هناك تنسيقاً جيداً لتوسيع التعاون في مجالات المناورات البحرية، والتعليم، والتقنية، والصناعية، وأمن الشرطة البحرية.

وأكد الفريق البحري "الرئيسي" أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحقيق الحكمة في المنطقة، لأن شعوب المنطقة هم أصحاب هذه الأرض، معرباً عن أسفه لوجود بعض الدول غير الإقليمية التي تسعى لتعطيل جهود التكامل.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على مستوى المنطقة.

الأدميرال الرئيسي، الذي وصل إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري يوم الاثنين، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي بقادة القوات المسلحة في البلاد.

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