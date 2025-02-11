باشينيان يهنئ قائد الثورة ورئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أرسل باشينيان اليوم (الثلاثاء) رسائل تهنئة إلى كل من آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، ورئيس الجمهورية الإيرانية، بمناسبة هذه الذكرى.

وأفادت وكالة الأنباء "نيوز أرمينيا" أن رسالة باشينيان إلى آية الله الخامنئي أكدت أن الحكومة الأرمينية تعطي الأولوية لتطوير العلاقات المستمرة بين طهران ويريفان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار باشينيان إلى أن دعم ومساندة قائد الثورة الإسلامية سيساهمان في استمرار التعاون بين البلدين في جميع المسارات، مع وضع خطط استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون، وتقوية الصداقة بين البلدين، وتحقيق الاستقرار والتنمية الطبيعية في المنطقة.

وفي رسالته إلى "مسعود بزشكيان"، رئيس الجمهورية الإيرانية، أكد باشينيان أن الصداقة بين البلدين تستند إلى الثقة والصدق والاحترام المتبادل، وأن هذه الأسس تشكل قاعدة قوية لتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين.

كما أبدى باشينيان تقديره للقاءات والمحادثات المثمرة التي أجراها مع رئيس الجمهورية الإيرانية حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، معبراً عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيمكنهما من رفع مستوى التعاون الودي إلى مستوى نوعي جديد، بما يعود بالنفع على شعبي أرمينيا وإيران.

/انتهى/