رسالة تهنئة من علييف إلى قائد الثورة الاسلامية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الخامنئي في رسالة بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

كما هنأ علييف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة منفصلة.

وجاء في رسالة إلهام علييف إلى قائد الثورة: "بالنيابة عن نفسي وعن شعب أذربيجان، وبمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية - يوم انتصار الثورة الإسلامية، أعرب عن أخلص التهاني وأتمنى لفخامتكم وكافة الشعب الايراني التوفيق".

وفي جزء آخر من هذه الرسالة جاء: إن العلاقات بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعزز بإرادة شعبينا، اللذين يعيشان في صداقة وحسن جوار منذ قرون ويتقاسمان القيم الروحية المشتركة. ونحن نولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتنا الحكومية الدولية وتوسيع التعاون على أساس هذه المبادئ. وأعتقد أن العلاقات بين جمهورية أذربيجان وإيران سوف تتطور على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وبما يتفق مع مصالح حكومتينا وشعبينا، وسوف تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

كما هنأ وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، نظيره الإيراني السيد عباس عراقجي، وكذلك حكومة وشعب إيران، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

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