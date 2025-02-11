الملك السعودي وولي العهد يهنئان الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الملك السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة "ذكرى اليوم الوطني".

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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