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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ ص

رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ قائد الثورة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ قائد الثورة بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مهنئًا، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وجاء في نص البرقية:

“سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله الإمام السيد علي الخامنئي حفظكم الله، بهذه المناسبة المباركة، يطيب لي أن أتوجه باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي إلى سماحتكم وإلى الشعب الإيراني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلًا العزيز القدير، سبحانه وتعالى، أن يمنّ عليكم بموفور الصحة، وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعبًا وثورةً، بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والاقتدار والازدهار. إنه سميع مجيب”.

وللمناسبة نفسها، أبرق رئيس المجلس مهنئًا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.

/انتهى/

رمز الخبر 1954281

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