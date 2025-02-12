حديد 110؛ أحدث طائرة انتحارية بدون طيار تم إطلاقها من غواصة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال زيارة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي لمعرض منجزات الصناعة الدفاعية للبلاد، المسمى "اقتدار 1403"، والذي يتضمن أحدث إنجازات وقدرات الصناعة الدفاعية للبلاد في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والذخيرة الذكية والفضاء والطائرات بدون طيار والطائرات والسفن البحرية والطاقة، تم عرض طائرة بدون طيار جديدة.

وكانت مسيرة "حديد 110" أحد أحدث إنجازات وزارة الدفاع التي تم الكشف عنها في هذا المعرض.

حديد هي طائرة بدون طيار ذات شكل مثلث مزودة بمحرك نفاث وتقوم بتنفيذ مهام انتحارية.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الطائرة بدون طيار.

كما تم عرض صور لطائرة بدون طيار انتحارية يتم إطلاقها من غواصة بدون طيار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض لقطات لطائرة بدون طيار انتحارية يتم إطلاقها من غواصة.

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