تعرف على أهم إنجازات ومعدات إيران العسكرية التي تم عرضها اليوم

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: انه انطلق اليوم الثلاثاء (18 أبريل) استعراض عسكري للجيش الإیراني احتفاءً بيومه وبالبطولات الملحمية للقوات البرية، بجوار المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران. وحضر مراسم الاستعراض الرئيس الإيراني السيد "ابراهيم رئيسي"، وكبار قادة القوات المسلحة الإیرانیة.

وتشارك فی الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة. كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسیرات الإیرانیة.

لهذا قررت وكالة مهر ان تعرف متابعينها على احدث المعدات العسكرية التي تم عرضها اليوم وبمناسبة يوم الجيش الايراني:

بالتزامن مع عرض قوات مشاة الجيش، مرت مقاتلات إيرانية من طراز "صاعقة" و "كوثر" فوق مكان العرض العسكري. في هذا العرض الجوي حضرت أكثر من 40 نوعًا من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك صاعقة، كوثر،اف5، اف4، اف14، اف7، ميك 29، سوخ24 وطائرات النقل 707، وسي130.

وقال قائد سلاح الجو العميد واحدي ان وجود أكثر من 40 طائرة مقاتلة محلية وغير محلية تظهر القوة الجوية لإيران الإسلامية إلى العالم.

وايضا خلال العرض مرت أكثر من 50 منظومة طائرات مسيرة، من بينها طائرات مسيرة عسكرية انتحارية، أمام مكان العرض. ان أنظمة الطائرات المسيرة المعروضة في هذا الحفل قادرة على تنفيذ عمليات في مجالات الاستطلاع والقتال والانتحار والدفاع وما إلى ذلك.

كما تم في هذا الحفل عرض أنظمة الطائرات الميسرة القادرة على أداء العمليات الجماعية بطريقة موجهة نحو الهدف.

وخلال المراسم عرضت القوات البرية التابعة للجيش معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال القتال البري، بما في ذلك المدفعية والدروع والغابات (الحرب الإلكترونية) والمروحيات والهندسة القتالية والطائرات المسيرة. ومن أهم المعدات التي تم توفيرها في هذا الحفل ما يلي:

مسيرات مهاجر 6، مهاجر 4، أرش 4، أبابيل 4، محطة تحكم أرضية ، ناقلة دبابات كيان800 وكيان 600، كيان 700، دبابة ذو الفقار، دبابة تيام، أنواع مختلفة من ناقلات الأفراد، بما في ذلك حاملة أفراد البحوث NRBC، مدفع 23 ملم مخصص لشخص، مدفع 23 ملم زوبين، أنظمة سراج، أنظمة بصائر وجميع أنواع أنظمة الاتصالات والإستخبارات، أنظمة صياد 4، جميع أنواع الأنظمة الصحية والعلاجية بما في ذلك: غرفة العمليات، أنظمة المختبر، أنظمة الطوارئ الطبية، أنظمة طب الأسنان.

وايضا حلقت عشرات من مروحيات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق مرقد الإمام الخميني (رض) أمام ساحة العرض خلال احتفال بيوم الجيش في طهران.

منها مروحيات طراز بل 205 وبل 206 وبل 214 و مروحيات ثقيلة من طراز شينوك ومروحيات هجومية من طراز كبرى ومروحيات أخرى تابعة لسلاح الجو العسكري مزودة بصواريخ شفق وكاميرات للرؤية الليلية.

وایضا عرضت قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال الرادار والكشف وأنظمة الطائرات المسیرة والغابات وأظهرت أنواع الصواريخ والتحكم في القيادة. المعدات الدفاعية المعروضة في استعراض يوم الجيش هي كالتالي:

مسیرات مهاجر1، كرار، ناصر، أرش، كيان 1 و 10 شهریور، رادار شهيد جليلوند، أنظمة رادار كاشف 99، أنظمة شفق، أنظمة ابر سداد، أنظمة فكور، أنظمة رادار مطلع الفجر، أنظمة رادار كاوش، أنظمة ناصر 40، أنظمة مجيد، أنظمة صواريخ نواب، رادار كاوش انظمة مرصاد 16التكتيكي، رادار هادي مرصاد 16 التكتيكي، أنظمة صياد التكتيكي، أنظمة صواريخ خرداد 15، أنظمة رادار صاروخ تلاش، أنظمة باور 373 ومنصة إطلاقها، صاروخ صياد 2، صاروخ صياد 3 وصاروخ صياد 4، مركبة أنظمة دماوند، أنظمة اتصالات مفتاح، أنظمة صادق 3 التكتيكي، غرفة عمليات متنقلة، طب أسنان متنقل.

وايضا عرضت البحرية التابعة للجيش، اليوم، بعض قدراتها التجهيزية في مجال الطوربيدات والصواريخ والمسيرات والغواصات منها: مسيرة أبابيل 4، مسيرة أبابيل 5، مهاجر نوين 2، جمروش 4، باور 5، يسير وصادق، أنظمة ولايت 3 لإطلاق صواريخ بعيد المدى، طوربيد مارك 46، طوربيد أكسجين، طوربيد فجر، طوربيد كهربائي والغام تشسبان، الغام صدف، الغام انفطار، الغام كوسه، مدفع الفجر 76 ملم، قارب رعد، زورق هجوم شهاب، زورق إطلاق صواريخ، زورق رشيق يحمل أشخاصًا، ملجأ رعد للتشويش على الاتصالات.

وايضا أقيم عرض بحري للوحدات العائمة والسطحية وتحت السطحية للقوات البحرية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان التي تشمل وحدات صواريخ ذو الفقار، وأنظمة رادار وصواريخ ولايت، وجنغال، ووحدات لواء مسلم، وغواصة طوفان، وأنظمة حاملات المسيرات الايرانية، بالإضافة إلى وحدات لواء الإمام الحسين (ع) التي كانت لديها استعراضاً على شاطئ بندر عباس.

ويحمل هذا الاستعراض رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة بان الجهمورية الاسلامية الايرانية من خلال قواتها المسلحة تبحث عن ارساء الأمن والاستقرار ولاتسمح للقوات الاجنبية التدخل في شؤون المنطقة وعلى القوى الاجنبية خاصة القوات الأمريكية مغادرة المنطقة لان تواجدهم يهدد الأمن ولم ولن يخلق الأمن بأي شكل من الأشكال.

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