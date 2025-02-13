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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م

اللواء باقري: القوة الردعية لإيران هي جمع بين قوة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات

اللواء باقري: القوة الردعية لإيران هي جمع بين قوة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات

قال رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري إن القدرة الردعية التي تمتلكها إيران هي نتاج القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اوضح أن القدرة الرادعة التي تمتلكها إيران هي نتاج القوات المسلحة ومؤسسات الاستخبارات والأمن في البلاد، حيث تعكس الدور الفعال والاستراتيجي لوزارة الاستخبارات والتي ضمنت اليوم الأمن المستقر والمطمئن لهذه الأرض على الرغم من مؤامرات الأعداء الشريرة والمعقدة.

وأضاف نأمل أن تشهد أجهزة الاستخبارات في البلاد، في ظل الوحدة والانسجام الوطني والتنسيق والتآزر والتكامل والتي تعتبر "العين البصيرة واليقظة للنظام الاسلامي"، كل يوم نجاحات وإنجازات عظيمة لتعزيز الأمن المنيع في إيران الإسلامية.

/انتهى/

/انتهى/

رمز الخبر 1954324
شیرین سماره

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