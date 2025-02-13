اللواء باقري: القوة الردعية لإيران هي جمع بين قوة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اوضح أن القدرة الرادعة التي تمتلكها إيران هي نتاج القوات المسلحة ومؤسسات الاستخبارات والأمن في البلاد، حيث تعكس الدور الفعال والاستراتيجي لوزارة الاستخبارات والتي ضمنت اليوم الأمن المستقر والمطمئن لهذه الأرض على الرغم من مؤامرات الأعداء الشريرة والمعقدة.

وأضاف نأمل أن تشهد أجهزة الاستخبارات في البلاد، في ظل الوحدة والانسجام الوطني والتنسيق والتآزر والتكامل والتي تعتبر "العين البصيرة واليقظة للنظام الاسلامي"، كل يوم نجاحات وإنجازات عظيمة لتعزيز الأمن المنيع في إيران الإسلامية.

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