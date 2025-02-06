اللواء باقري: القوات الجوية الايرانية قوات رائدة وواعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة وجهها اليوم الخميس، هنأ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وبارك بمناسبة يوم القوات الجوية الذي يصادف غدا (7 شباط/فبراير) الذكرى الملحمية للولاء التاريخي والشجاع والأبدي من قبل رجال القوات الجوية في الجيش للإمام الخميني والثورة الإسلامية وتضامنهم مع الشعب الايراني البطل في إيران العزيزة ضد نظام الشاه الظالم، في الأيام المصيرية لانتصار الثورة الاسلامية (يوم 11 شباط/فبراير) والذي عجل بانهيار أركان النظام الملكي.

وقال: من خلال هذا العمل الشجاع والمدهش، حوّل أفراد القوات الجوية دورهم ومكانتهم كقوة رائدة وواعدة ومبتكرة لمستقبل الثورة والبلاد إلى قضية استراتيجية، مما يبشر بمجد وعظمة وتألق هذه القوات في مجال القدرة الدفاعية والرادعة للقوات المسلحة في فترة ما بعد النظام الملكي وفي عهد الجمهورية الإسلامية. إن تاريخ إيران الحبيبة، وخاصة في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ومشاهد المواجهة مع الأعداء، هي تعبير عن هذا الدور العظيم والمجيد.

وحيا اللواء باقري في رسالته ذكرى الأبطال والشهداء الخالدين من القوات الجوية للجيش الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأعوام الثمانية من الدفاع المقدس ومجالات الدفاع الأخرى عن سيادة البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على الجهاد الشامل في سياق تحقيق "إيران القوية" والرغبة في تحقيق المثل الحضارية العليا للثورة وترسيخ وحماية الأمن المستدام والرادع، بالمواكبة مع القوات المسلحة الأخرى وابناء الشعب الايراني؛ داعيا الباري تعالى بالمزيد من التوفيق والسداد لقائد القوات الجوية والكوادر الاعزاء في هذه القوات، بالرعاية الخاصة من بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه)، وامتثالاً للتدابير الحكيمة والتعليمات والإرشادات السديدة من مقام الولاية قائد الثورة والقائد العام للقوات سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي).