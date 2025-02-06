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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م

اللواء باقري: ايران تسير على طريق التقدم باقتدار وستتحول الى قوة كبرى في المنطقة

اللواء باقري: ايران تسير على طريق التقدم باقتدار وستتحول الى قوة كبرى في المنطقة

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم الضغوطات والعقوبات، تسير على طريق التقدم باقتدار وستتحول الى قوة كبرى في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري قال اليوم الخميس في مراسم ضم حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري" الى القوات البحرية للحرس الثوري ان التجهيزات العسكرية لايران قبل الثورة كانت مستوردة بنسبة اكثر من 90 بالمائة لكن الان فان اكثر من 90 بالمائة من هذه التجهيزات يتم تصنيعها على يد الشباب والعلماء الايرانيين.

واكد ان المنجزات العسكرية الايرانية منقطعة النظير، لكن ومن اجل استقلال البلاد، يجب ان نزيد من قوتنا الدفاعية يوما بعد اخر مضيفا ان الدفاع والامن المستدام هما واجب يقع على عاتق القوات المسلحة.

وحول البارجة الجديدة تحت مسمى "الشهيد بهمن باقري" قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ان هذه البارجة متعددة الاغراض تعمل كقاعدة متحركة وبوسعها التواجد في اعالي البحار للذود عن مصالح الشعب الايراني.

واشار الى تعاون القوات البحرية الايرانية مع الدول الجارة مؤكدا اننا ووفقا للقوانين الدولية سنتواجد في المياه الدولية البعيدة لتوفير الامن لايران وحماية خطوط الملاحة البحرية الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953988
شیرین سماره

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