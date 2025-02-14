صادرات النفط الإيراني مستمرة دون انقطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، يتم توفير ثمانية آلاف متر مكعب من المياه إلى منطقة عسلوية يوميا من قبل صناعة النفط". نحن نستخدم كافة البنية التحتية الموجودة في صناعة النفط لتمكين شعوب المنطقة.

وقال نائب وزير النفط إن خلال الأسابيع المقبلة سيتم التوقيع على عقد "رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي" بقيمة 17 مليار دولار، وهو أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط، بحضور الرئيس. وأضاف: "سيتم تصنيع وتركيب ضعف المعدات التي تم تركيبها في البحر حتى الآن لتنفيذ مشروع رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، الأمر الذي سيخلق سوقا اقتصادية كبيرة للبلاد ويساعد في زيادة فرص العمل".

واضاف: "نحاول ضمان استمرار صادرات النفط دون انقطاع، حتى على الرغم من المشاكل المحتملة، وضمان عدم توقف القوة الدافعة للاقتصاد الإيراني.

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