المقاومة الفلسطينية تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين غداً السبت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق قال المتحدّث باسم سرايا القدس - الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، إنّ "سرايا القدس قرّرت الإفراج عن الأسير الإسرائيلي تروبنوف"، غداً السبت.

وقال قيادي في حماس في تصريح لـوكالة "رويترز"، إنّ "فصائل المقاومة في غزة ستفرج عن 3 أسرى غداً السبت، بينهم الإسرائيلي الأميركي، ساغي ديكل تشين".

وفي المقابل، أعلن مكتب إعلام الأسرى، أنّ قوات الاحتلال ستفرج غداً السبت عن 36 أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالمؤبد، و333 أسيراً من غزة جرى اعتقالهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأمس الخميس، أكّد قيادي في المقاومة الفلسطينية، أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يتهرّب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، استناداً إلى الدعم الأميركي، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير قطاع غزة".

وسبق أن أكّد المتحدّث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أنّ "المقاومة ليست معنيةً بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشدّداً على أنّها "حريصة على تنفيذه وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به كاملاً".

وأشار القياديّ إلى أنّ "لدى حماس أوراق قوة لإجبار الاحتلال على استئناف المفاوضات لتبادل الأسرى".

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