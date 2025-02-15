رئيس اقليم كردستان العراق: لن نسمح بتهديد أمن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجاب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، على أسئلة حول علاقات طهران وأربيل، ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارات بين الطرفين، وموضوع الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق.

وقال بارزاني في هذه المقابلة: "ان زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى إقليم كردستان وكذلك زيارته إلى طهران كانتا فصلاً مهماً ومرحلة جديدة في تعزيز العلاقات بين الجانبين".

وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق أيضا أن "الجهات والأجهزة العراقية والإيرانية ذات الصلة تراقب وتتابع تنفيذ واجراء الاتفاقيات في مختلف القطاعات، ومنها التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي".

وتابع قائلا انه "على الجانبين أن يبحثا الحلول لتسريع وتسهيل الجمارك وحركة التجارة وتبادل السلع على المنافذ الحدودية".

وأكد بارزاني أن "هناك تقدما جيدا في تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق"، مشددا على أنه لن يسمح بتهديد سلام وأمن إيران انطلاقا من أراضي إقليم كردستان.

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