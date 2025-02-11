رئيس اقليم كردستان يهنئ ايران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تسليم رسالة تهنئة من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إلى الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية إلى فرامرز أسدي القنصل العام الإيراني في أربيل.

شارك رئيس مجلس رئاسة حكومة إقليم كردستان فوزي حريري، يوم الاثنين الموافق 10 شباط 2025، في مراسم إحياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في أربيل، ممثلاً عن نيجيرفان بارزاني، حيث قدم رسالة التهنئة من رئيس إقليم كردستان إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه المناسبة السعيدة إلى فرامرز أسدي القنصل العام الإيراني الجديد وأعضاء القنصلية الإيرانية، وتمنى لفرامرز أسدي النجاح والشرف في أداء مهامه ومهمته الجديدة.

كما أعرب فرامرز أسدي عن امتنانه لحضور ومشاركة فوزي الحريري نيابة عن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان في مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في أربيل، وتابع كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار وتعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان.

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