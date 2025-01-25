بارزاني: اللقاء مع بزشكيان كان ممتازًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال بارزاني في حديثه مع شبكة "شمس" العربية حول شكل العلاقات بين بغداد وطهران في الفترة المقبلة: "العلاقات يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا يوجد أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. إيران دولة تمتلك حدودًا بطول ألف كيلومتر أو أكثر مع العراق، ولها تاريخ واشتراكات عديدة معنا، وهي دولة مهمة في المنطقة، ويجب أن تكون العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل."

وأشار بارزاني إلى لقائه مع "مسعود بزشكيان" رئيس الجمهورية الإيرانية خلال زيارته إلى إقليم كردستان العراق، قائلاً: "كانت جلستنا ممتازة. يتحدث رئيس الجمهورية الإيرانية باللغة الكردية بطريقة ممتازة وكأنها لغته الأم، وكان لطيفًا جدًا وصادقًا، وشجع على تطوير العلاقات وإصلاح ما تضرر بسبب تصرفات بعض الأحزاب السابقة. كانت الجلسة رائعة."

وفيما يتعلق بالعلاقات بين إقليم كردستان العراق وإيران خلال فترة رئاسة بزشكيان، أكد بارزاني أن قدوم الرئيس الإيراني الجديد إلى الإقليم يمثل فرصة جيدة جدًا لتحسين العلاقات مع الأكراد في إيران وحتى في مناطق أخرى من العالم.

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