تاج: إيران آمنة وقد سُلبنا استضافة المباريات بالخطأ

أفادت وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بموضوع عودة استضافة الفرق الإيرانية، قال تاج: "أهنئ وسائل الإعلام التي بذلت جهدًا كبيرًا. لقد انتقدتم لماذا يجب أن تُنقل المباريات إلى خارج البلاد في دولة آمنة. كانت جميع مبارياتنا خارج البلاد. لم نكن بحاجة للذهاب إلى لاؤوس للعب مع كوريا الشمالية، حيث استغرقنا حوالي 8 ساعات، ثم ذهبنا إلى أوزبكستان في ظروف جوية مختلفة تمامًا، وبعدها إلى الإمارات التي كانت أيضًا في ظروف جوية مختلفة."

وأضاف: "كل هذه التنقلات تسببت في مشاكل. لحسن الحظ، حققنا النتائج المطلوبة، لكن الأهم هو أن الاستضافة يجب أن تعود إلى البلاد. لقد أُخذت منا الاستضافة بشكل خاطئ. تم إجراء مشاورات جيدة لتحقيق ذلك، وآمل أن يستمر هذا الوضع."

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