رئيسا FIFA وAFC یهنئان مهدي تاج على اعادة انتخابه رئيسا لاتحاد كرة القدم الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتخب مهدي تاج، أمس (السبت)، رئيساً للاتحاد الإيراني لكرة القدم لمدة 4 أعوام أخرى بأغلبية 72 صوتاً من أعضاء الجمعية العمومية.

وبعد إعادة انتخاب مهدي تاج، بعث رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم برسائل تهنئة منفصلة إلى رئيس اتحاد كرة القدم الايراني.

رسالة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رئيس اتحاد كرة القدم الايراني بنشر قصة على إنستغرام.

رسالة تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان

"يشرفني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بانتخابكم في الجمعية الانتخابية في طهران رئيسًا لاتحاد كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الايرانية للفترة المتبقية من 2025-2029."

اختيارك هو دليل على ثقة مجتمع كرة القدم الإيراني بقدراتك، ولذلك تأكدوا من الدعم الكامل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في خططكم لتطوير كرة القدم في دولة إيران الطيبة.

وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم بشكل وثيق لتعزيز كرة القدم في آسيا.

على أمل أن نلتقي بك.

مع خالص تحياتي

الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة

رسالة تهنئة من ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم

"عزيزي الرئيس،

يسعدني أن أعرب عن خالص تهانينا بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً لاتحاد كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون البناء لتطوير كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقارة الآسيوية.

كما تعلمون، نحن هنا، إلى جانب مجموعة الفيفا بأكملها، للمساعدة وتنفيذ مختلف الأهداف والبرامج لتعزيز المسابقات في كرة القدم على جميع المستويات.

كما نهنئ أعضاء اللجنة التنفيذية الذين انتخبوا معكم. إن خبرتهم والتزامهم، كما ظهر في المهام السابقة، يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم قرارات اتحادكم وتوجيهاته في المستقبل.

ونحن نتطلع إلى لقائكم في المستقبل القريب ونحن على ثقة بأن هذه ستكون فرصة جيدة لمزيد من التبادل والتعاون.

"تهانينا مرة أخرى على هذا الإنجاز المهم ونتمنى لكم دوام النجاح".

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