المنتخب الإيراني يفوز ببطولة اسيا للکاراتیه

وأفادت وكالة مهر للأنبا، انها فازت فرق إيران والعراق وطاجيكستان بالمراكز من الأول إلى الثالث في مسابقة الكاراتيه الآسيوية المفتوحة في جالوس، على التوالي.



وحصلت منتخبات إيران والعراق وطاجيكستان على المراكز الأولى إلى الثالثة في ختام اليوم الأول من بطولة آسيا المفتوحة للكيوكوشن كاراتيه للرجال، التي أقيمت في مدينة جالوس الساحلية، بمشاركة أربع دول أجنبية هي العراق، الإمارات، عمان، وطاجيكستان، في فئتي الكاتا والکومیته.



وتقام هذه المنافسات خلال الفترة من 19 إلى 22 فبرایرمن العام الجاري بمشاركة ثماني دول آسيوية وبحضور 120 رياضيا أجنبيا ونحو 700 رياضي إيراني في قاعة شهداء جالوس.



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