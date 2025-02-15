السفارة الايرانية في السويد تعرض المعالم الثقافية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، أقيمت مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قاعة ابن سينا بسفارة بلادنا في ستوكهولم، بحضور السفراء والدبلوماسيين المقيمين من مختلف البلدان، ومديري وزارة الخارجية السويدية، وممثلي بعض المؤسسات الأخرى في هذا البلد.

وفي هذه المراسم، تحدث حجة الله فغاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مميزات الثورة الإسلامية وإنجازات الثورة على مدى ستة وأربعين عاماً، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما استذكر السجل التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين والذي يمتد لـ 400 عام، وشرح الإمكانات الواسعة للتعاون والأطر اللازمة لإقامة العلاقات بينهما.

وتحدث فغاني عن مجالات التعاون الثقافي المتنوعة بين إيران والسويد، وقال: نحن مستعدون دائما للتعاون الإيجابي والبناء في مختلف المجالات.

وبعد ذلك تم عرض فيديو عن المعالم الثقافية والطبيعية الإيرانية، وعلى هامش الحفل أقيم معرض للمعالم الثقافية والتاريخية الإيرانية والصناعات اليدوية الإيرانية وورشة الخط وورشة نسج السجاد الإيراني التقليدي.

/انتهى/