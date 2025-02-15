إيران ستقدم الدعم العلمي والتكنولوجي للنخب في دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين أفشين، يوم السبت، خلال المؤتمر الأول للنخب الأفغانية، إنه يركز على الروابط التاريخية والثقافية العميقة بين إيران وأفغانستان، وأعلن عن دعم واسع للنخب في هذا البلد.

وأشار أفشين إلى السياسات الداعمة لإيران تجاه المهاجرين الأفغان، بما في ذلك توجيه قائد الثورة الإسلامية بشأن تعليم الأطفال الأفغان في المدارس الإيرانية، موضحًا أن هذا التوجه ليس بدافع الشفقة، بل من منطلق الفهم والمصير المشترك. اليوم، لم يعد الحديث عن المدارس فقط، بل عن الجامعات والشركات المعتمدة على المعرفة والمشاريع التكنولوجية التي ستجعل من إيران وأفغانستان نظامًا بيئيًا علميًا مشتركًا.

وأضاف: "الجامعات الإيرانية مفتوحة أمام النخب الأفغانية، ويمكن للشركات المعتمدة على المعرفة في أفغانستان أن تسجل في إيران، وتطور، وتجذب الاستثمارات. سنعمل على تسهيل هذا الطريق لكم."

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