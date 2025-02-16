استئناف الرحلات في مطار مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضاف حسن جعفري أن الرحلات الداخلية والخارجية لهذا المطار كانت قد توقفت منذ عدة ساعات بسبب الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، ومع تحسن الأحوال الجوية وزيادة الرؤية، تُستأنف الرحلات، ولكن نظرًا لاحتمالية تأخير بعض الرحلات، يُنصح المسافرون بالتحقق من آخر حالة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، من خلال الاتصال بمعلومات الرحلات في المطار على الرقم 199 أو الهاتف المباشر 0513340019 حتى الساعة 23:00.

يستقبل مطار الشهيد هاشمي نژاد الدولي في مشهد، في المتوسط، حوالي 180 رحلة يوميًا، وفي أوقات الذروة، يصل عدد الرحلات الداخلية والخارجية إلى 250 رحلة يوميًا.