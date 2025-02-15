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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:١٤ ص

لقاء بزشكيان مع كبار الخيّرين في مجال بناء المدارس في زيارة غير رسمية إلى تبريز 

لقاء بزشكيان مع كبار الخيّرين في مجال بناء المدارس في زيارة غير رسمية إلى تبريز 

التقى رئيس الجمهورية المتواجد حالياً في تبريز بالخيّر الحاج "كريم مرداني" من كبار الخيرين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، دخل الرئيس بعد زيارته لبوشهر، مساء يوم الخميس، 13 فبراير، إلى تبريز بشكل غير رسمي ودون مراسم.

كانت هذه الزيارة غير الرسمية مخصصة لبضع ساعات للحضور في منزله الشخصي في تبريز، لكنها تحولت إلى جلسات تخصصية في مجال بناء المدارس.

وبحسب هذا التقرير، فإن بزشكيان التقى مع الحاج "کریم مرداني آذر" وهو من كبار الخيّرين في مجال بناء المدارس في البلاد، حيث قام مع إخوته الراحلين ببناء أكثر من 440 مدرسة تحتوي على 550 فصلا دراسيا في مناطق مختلفة من إيران. كما أن إخوان "مرداني آذر" قاموا ببناء عدة مستشفيات ومراكز علاجية في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1954372

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