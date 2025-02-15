«سيدة ليون» تصل إلى مهرجان الفيلم القصير في ميونيخ بألمانيا 

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن هذا الفيلم القصير هو إنتاج مشترك بين إيران وبلغاريا، وقد تم قبوله في الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الفيلم القصير في ميونيخ بعد مشاركته في مهرجانات دولية أخرى.

مهرجان Bunter Hund هو حدث سنوي مرموق يُعرف أيضًا بمهرجان الفيلم القصير في ميونيخ.

يدعم هذا المهرجان وزارة الثقافة والفنون في ميونيخ، وفي هذه الدورة يستضيف منافسة 34 فيلمًا قصيرًا من جميع أنحاء العالم في أربعة أقسام مختلفة.

فيلم «بانوي ليون - طبعة العلوه» يروي قصة "فردوس"، فتاة في قرية علوه، تغطي وجهها بسبب جرح غير معروف. تسعى فردوس لتحقيق حلمها في قريتها.

الفيلم من تأليف وإخراج بلال طاهري، وهو إنتاج مشترك بين شركة BookVa Films من بلغاريا و"بوابة السینما" من إيران. وقد تولى إنتاج هذا العمل كل من برنيان كلنغري، مهرشاد رضائي، ووانينا كوندوفا.

قام كل من "فردوس غاطع‌بور"، "علي عليبور"، و"كفايت جادري" بأداء أدوار في هذا الفيلم القصير، بينما كان بلال طاهري كاتبًا ومخرجًا، وأمين دولتخواه مدير التصوير، وسامية طاهري مساعد مخرج وكاتبة مشهد، وفريد دغاغله مونتيير، وعمر بيات مختص في تصحيح الألوان، وبرنيان كلنغري موسيقي، وعلي قناتي وعدل كعبي مساعدي تصوير، ومحسن سلامي‌فر مصمم ترويج، ومريم كياني مصممة ملصق، وبويا ظريف منسق ممثلين، من بين طاقم العمل في هذا الفيلم.

ستقام الدورة الرابعة والعشرون من هذا الحدث التنافسي من 27 إلى 30 من مارس 2025 في سينما وکشتاتکینو في ميونيخ، بدعوة من المخرجين.

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