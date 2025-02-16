صحيفة عبرية: قوات جيش الاحتلال ستكمل انسحابها من لبنان خلال الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت صحيفة "يديعوت آحارونوت" العبرية أن التقييم الأمني للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية يشير إلى أن قوات جيش الاحتلال ستكمل انسحابها من لبنان خلال الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه ستتواجد قوات الجيش اللبناني تحت إشراف الولايات المتحدة في هذه المناطق.

تم نشر نتائج هذا التقييم في الوقت الذي ينتهي فيه تمديد وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي بعد غدٍ الثلاثاء.

وأضافت آحارونوت أن اجتماعًا حاسمًا عُقد بحضور بعض الضباط الأمريكيين وقادة قوات اليونيفيل، حيث تم الاتفاق على أن يقوم جيش "إسرائيل" بالانسحاب من القرى اللبنانية الواقعة على طول الحدود، في إطار تهدئة التوتر في المنطقة.

وعلى الرغم من بدء الانسحاب من جنوب لبنان، فإن الاحتلال الإسرائيلي يصر على الحفاظ على سيطرته العسكرية على خمس مناطق استراتيجية في الجزء اللبناني من هذه الحدود.

وأعلنت بعض المصادر الأمنية الإسرائيلية أن من المتوقع أن يجري الطرفان مفاوضات نهائية حول هذه النقاط الاستراتيجية في الأيام المقبلة، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار مرة أخرى.

وقد بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية انسحابًا تدريجيًا من معظم المناطق التي كانت تحت سيطرته في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه تم إعادة انتشار قوات الجيش اللبناني في هذه المناطق.

تتم هذه الإجراءات في إطار خطة سياسية-عسكرية للاحتلال الإسرائيلي لإعادة استقرار المستوطنين الإسرائيليين في مناطق الجليل.

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