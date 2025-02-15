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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٠١ م

برلماني لبناني: قرار منع هبوط طائرة إيرانية بمطار بيروت مثير للقلق

برلماني لبناني: قرار منع هبوط طائرة إيرانية بمطار بيروت مثير للقلق

أعرب النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير" في البرلمان اللبناني، عن "استهجانه لقرار منع إحدى الطائرات من الهبوط في مطار بيروت الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا القرار يثير القلق، ويبدو وكأنه استجابة لإشارات من اسرائيل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هاشم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إنّ "القرار يبعث على القلق بخصوص كيفية التعاطي مع إشارات العدو"، معتبراً أنه "سابقة لم تحصل من قبل"، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طريقة التعامل في المرحلة الحالية مع التوجهات الخارجية والإشارات القادمة من العدو، وكأنها أمر لا بد منه".

وأضاف النائب اللبناني أنه "من الضروري وضع حد للأمور بعد ما حصل بالأمس"، موضحًا أنّ "من حق المواطنين اللبنانيين العودة إلى ديارهم، خاصة وأن هذه الطائرة هي الوحيدة التي كانت ستقلهم".

وأشار النائب هاشم إلى أنه "حتى في إطار العلاقات الطبيعية بين الدول، لا يمكن التعاطي مع مثل هذه القرارات المزاجية بدون سبب وجيه"، مؤكدًا أنّ هذا "لا يمكن قبوله أو تخطيه"، سواء من الناحية المهنية أو الأخلاقية". وأوضح أنّ "هذا الملف يستدعي التعاطي معه بمسؤولية وعلاج سريع كي لا يكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين".

/انتهى/

رمز الخبر 1954404

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